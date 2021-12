Green pass: controlli in discoteche, palestre, centri commerciali e ristoranti

Nelle ultime due settimane la polizia di Stato ha effettuato numerosi controlli in sale da ballo, centri commerciali, palestre e ristoranti, tutti finalizzati alla verifica del rispetto delle attuali normative anti covid.

Il 22 novembre sono state controllate 5 discoteche della città, in particolare:

in via Buozzi è stato sanzionato un dipendente poiché sprovvisto di Green pass;

in corso Perrone, i poliziotti oltre ad elevare due contestazioni relative ad irregolarità amministrative, hanno sanzionato un dipendente anch'esso sprovvisto di certificato verde;

in via Bozzolo il titolare è stato sanzionato perché all'interno del locale sono state trovate 120 persone nonostante la capienza massima fosse di 100, alcune delle quali prive della mascherina;

in via Cecchi il locale è risultato ben organizzato e in linea con le disposizioni vigenti;

in via Rossetti è stata elevata solo una sanzione per irregolarità amministrativa.

Il 25 novembre sono state controllate tutte le attività di un centro commerciale di corso De Stefanis e, solo in un caso, il titolare dell'esercizio è stato sanzionato poiché sprovvisto di Green pass.

Il 2 dicembre i controlli si sono concentrati in alcune attività del centro cittadino tra cui tre palestre di piazza Piccapietra, via Fieschi e via Cesarea perfettamente in regola e una sala giochi di piazza Dante il cui legale rappresentante è stato sanzionato poiché una trentina di clienti erano privi di mascherina. Controllato anche un ristorante di via Fiasella dove un dipendente è stato sanzionato poiché sprovvisto di Green pass.