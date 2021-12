Multe anti covid: 28 persone e 1 negozio sanzionati

Sono stati 2.102 i controlli operati dalle forze dell'ordine nell'ambito delle misure anti covid disposte dal Governo.

Nel primo giorno in cui la Liguria è entrata in zona gialla, otto persone sono state multate perché non indossavano la mascherina; le nuove regole prevedono l'utilizzo di protezione individuale anche all'aperto.

Vigili, carabinieri e poliziotti hanno inoltre sanzionato 20 persone trovate a bordo dei bus o all'interno di bar e ristoranti senza green pass.

Un verbale è stato compilato proprio per un'attività commerciale che evidentemente non ha controllato la certificazione verde obbligatoria all'ingresso.