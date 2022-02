Polizia locale: domenica di controlli sul green pass, nessuna multa

Domenica di controlli, ma senza multe, per la polizia locale impegnata a verificare il rispetto delle normative anti covid in tutta Genova.

In particolare, domenica 13 febbraio 2022 sono state controllate 467 persone e 45 esercizi commerciali, tutti erano in regola con il green pass e con le mascherine al chiuso. Da venerdì 11 febbraio, infatti, è decaduto l'obbligo all'aperto, rimane solo quello di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti.

Per quello che riguarda la certificazione verde domani, martedì 15 febbraio 2022, scatta invece l'obbligo di super green pass (quello che si ottiene da vaccinati o guariti, non con i tamponi) per tutti i lavoratori over 50, per chi non ne è in possesso è prevista una multa dai 600 ai 1.500 euro, quindi l'assenza ingiustificata che sospende retribuzione e contributi. Il mancato possesso per quattro giorni (anche non consecutivi) del pass fa scattare, a partire dal quinto giorno, la sospensione dal servizio e dallo stipendio. I lavoratori under 50 possono continuare ad accedere al luogo di lavoro con il Green Pass base. Sono previste sanzioni, da 400 a 1.000 euro, anche per i datori di lavoro che non controllano.