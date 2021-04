Covid, lo studio di Amt e Università: "Rischio contagio sui bus bassissimo se tutti indossano mascherine"

La partecipata del Comune e l'ateneo genovese hanno condotto una serie di test e simulazioni per accertare come e quanto ci si possa contagiare sugli autobus. La stima, in condizioni ottimali, è dai 4 ai 17 casi su 100.00 passeggeri

Gli autobus sono un ambiente sicuro quando si parla di contagio da coronavirus. La conferma arriva da uno studio condotto dall’Università di Genova e da Amt, che dimostra come, anche in caso di permanenza di 30 minuti sul mezzo, in presenza di un soggetto infetto, il rischio di contrarre infezione da parte degli occupanti è basso nel caso in cui tutti indossino correttamente la mascherina, anche solo di tipo chirurgico.

La sperimentazione è stata condotta nell’ambito della collaborazione siglata dall’ateneo genovese e dalla partecipata del Comune. Obiettivo, capire come e quanto gli autobus rappresentino un luogo a rischio contagio da coronavirus, soprattutto se affollati.

Del team fanno parte ricercatori medici, chimici e ingegneri che hanno integrato le competenze per approfondire un tema particolarmente dibattuto soprattutto con la riapertura delle scuole e, in questi giorni, con la ripartenza delle attività economiche.

I ricercatori hanno quindi condotto una serie di test su un bus da 18 metri, mezzo utilizzato sopratutto sulle tratte di media lunga percorrenza e ad alta capacità di carico. La simulazione ha preso in considerazione la “traiettoria” delle goccioline responsabili del contagio da coronavirus, emesse con starnuti e colpi di tosse: la distanza raggiunta dai “droplet” varia a seconda delle loro dimensioni, delle condizioni di aerazione dell’ambiente e aall’adozione di misure protettive individuali, in particolare le maschere che coprono naso e bocca. Le particelle più piccole persistono nell'aria per periodi di tempo maggiori e la ventilazione dell’ambiente, indotta da sistemi di aria condizionata o di aereazione, ne può influenzare la distribuzione negli ambienti.

Il lavoro di ricerca del gruppo dell’Università di Genova ha tenuto in considerazione proprio questi diversi aspetti nel simulare vari scenari di utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, utilizzando per i suoi calcoli tecniche di “fluidodinamica computazionale” basate su metodiche già sperimentate e sui dati disponibili sulla capacità di diffusione di covid-19 che permettono di studiare in modo efficace la quantità e distribuzione delle particelle che è possibile riscontrare all’interno del mezzo di trasporto a seguito di una determinata permanenza e con date condizioni di funzionamento.

Tramite i risultati delle simulazioni è possibile quantificare la probabilità di contagio e quindi stimare il numero di contagi aggiuntivi, associato all’uso del mezzo pubblico, ogni 100.000 persone. Per la serie di simulazioni effettuate su una casistica di situazioni associate all’uso del mezzo, si sono stimati un numero aggiuntivo di contagi ogni 100.000 utenti che va da 4 a 17.

Con riferimento a uno studio pubblicato su Nature, lo studio ha evidenziato che il rischio associato all’uso del bus, se tutti indossano la mascherina, si attesta sui valori minimi rispetto alle altre attività. Un margine di sicurezza che ovviamente si riduce se il soggetto positivo non indossa la mascherina e cresce ulteriormente qualora nemmeno gli altri passeggeri indossino la protezione.

“I risultati dello studio, che vengono presentati in questo momento di parziale riapertura di scuole superiori e attività, sono quindi tali da rassicurare i cittadini genovesi sull’uso del trasporto pubblico in tranquillità - fanno sapere da Amt e Università - L’auspicio è quindi che, con le precauzioni raccomandate dallo studio, vi sia un progressivo ritorno al regolare utilizzo del trasporto pubblico”