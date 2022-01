Cluster covid tra i dipendenti del Carlo Felice, rinviato il concerto 'Ritratti americani'

Giù il sipario al Carlo Felice sull'apertura della stagione sinfonica a causa di un cluster covid tra i dipendenti.

Lo comunica la fondazione in una nota: "In considerazione di un aumento significativo di casi di infezione da Sars-CoV-2 verificatosi in un arco temporale ristretto tra i dipendenti della fondazione Teatro Carlo Felice, la sovrintendenza in accordo con il medico competente ha deciso di adottare misure straordinarie per la mitigazione della trasmissione del virus. Queste misure, mirate alla tutela della salute dei lavoratori, prevedono la sospensione temporanea dell’attività artistica".

Il concerto sinfonico in programma per questa sera, sabato 8 gennaio 2022 alle ore 20, 'Ritratti americani', con la direzione di Wayne Marshall è rinviato a data da destinarsi.

Entro cinque giorni lavorativi a partire da lunedì 10 gennaio 2022, i possessori di biglietto potranno scegliere se chiederne il rimborso, presentandosi in biglietteria negli orari di apertura, o se mantenere tale titolo di accesso, che resterà valido per la nuova data di programmazione dell’evento. Gli abbonati potranno usufruire del proprio titolo di accesso in occasione del medesimo evento. La data di riprogrammazione del concerto sarà successivamente comunicata in biglietteria, sul sito e sui social del Teatro, oltre che a mezzo stampa.