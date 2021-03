Campagna vaccinale contro il covid, è il giorno del consiglio regionale straordinario

Oggi, martedì 16 marzo 2021, dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, è in programma un Consiglio regionale, in seduta straordinaria, sulla campagna vaccinale contro il covid-19. I lavori del Consiglio, a causa dell'emergenza sanitaria, non sono aperti al pubblico e ai media, ma la seduta straordinaria dell'Assemblea viene trasmessa in diretta streaming sul sito di Regione Liguria.

Ordine del giorno Consiglio regionale martedì 16 marzo

Mozione 15 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sulla realizzazione di una sezione sull'andamento delle vaccinazioni sul portale di Regione Liguria.

Ordine del giorno Aula 104 (Claudio Muzio): Su inserimento degli odontoiatri, degli igienisti dentali, degli assistenti di studio odontoiatrico, dei fisioterapisti e dei medici veterinari nel novero delle figure a cui somministrare in via prioritaria il vaccino anti Sars-CoV-2.

Ordine del giorno Aula 105 (Claudio Muzio): Su inserimento degli informatori scientifici del farmaco e degli addetti delle imprese di onoranze funebri nel novero delle figure a cui somministrare in via prioritaria il vaccino anti Sars-CoV-2.

Ordine del giorno Aula 118 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulla Campagna vaccinale Covid-19.

Ordine del giorno Aula 119 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul patentino Covid-free.

Ordine del giorno Aula 200 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sulla vaccinazione ai disabili, alle persone fragili e ai soggetti che se ne prendono cura.

Ordine del giorno Aula 219 (Claudio Muzio): Sull'inserimento degli Avvocati e del personale dell'Amministrazione giudiziaria nel novero delle figure cui garantire prioritariamente la somministrazione del vaccino anti Sars-Covid-2.

Interpellanza 10 (Roberto Centi, Ferruccio Sansa, Selena Candia): Sull'esclusione dei collaboratori delle farmacie non laureati dal vaccino contro il Covid-19.

Interrogazione con risposta immediata 128 (Stefano Balleari, Sauro Manucci, Veronica Russo): Sulle tempistiche riguardanti la campagna di vaccinazione per i pazienti con patologia oncologica.

Interrogazione con risposta immediata 129 (Stefano Balleari, Sauro Manucci, Veronica Russo): Sul possibile inserimento degli informatori scientifici del farmaco nel piano vaccinale anti Covid -19.

Interrogazione con risposta immediata 133 (Giovanni Battista Pastorino): Sulla vaccinazione Covid-19 informatori scientifici.

Interrogazione con risposta immediata 138 (Claudio Muzio): Sulla vaccinazione anti Sars-CoV-2 per le persone affette da disabilità psichica e per coloro che se ne prendono cura.

Interrogazione con risposta immediata 139 (Luca Garibaldi, Sergio Rossetti, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sull'inserimento degli educatori nelle priorità vaccinali Covid-19.

Interrogazione con risposta immediata 142 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul Piano vaccinale.

Interrogazione con risposta immediata 143 (Fabio Tosi, Paolo Ugolini): Sulla somministrazione dei vaccini in possesso della Regione Liguria.

Interrogazione con risposta immediata 146 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sui vaccini ai malati di fibrosi cistica.

Interrogazione con risposta in aula 22 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul Piano vaccinale per la fascia di età 18-65.

Interrogazione con risposta in aula 23 (Luca Garibaldi, Sergio Rossetti, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sui disallineamenti dati vaccini Covid somministrati tra report nazionale e regionale.