Servizio consegna spesa e farmaci a cura della Croce Verde di Quarto

La P.A. Croce Verde Quarto dei Mille ha attivato a partire dal 9 Dicembre 2020 il servizio di consegna spesa e farmaci per i residenti del quartiere di Quarto che si trovano in isolamento fiduciario o quarantena preventiva, o anziani e categorie fragili che non possono uscire.

Il servizio di consegna avviene il martedì, giovedì e sabato dalle 10 alle 18 e sarà effettuato dai volontari, muniti di divisa associativa e Dispositivi di Protezione Individuale. Per accedere al servizio è possibile inviare un SMS o un messaggio WhatsApp o chiamare il numero dedicato 327 110 5340 indicando Nome Cognome e Indirizzo.

Per la spesa sarà necessario comunicare, al momento dell'ordine, l'elenco dei beni necessari specifici dei quantitativi. Per la consegna dei farmaci con prescrizione medica, indicare la farmacia di riferimento a cui è stata inviata la ricetta medica. La farmacia dovrà trovarsi nell'area di Quarto. Il servizio di consegna è gratuito e a disposizione di tutti i cittadini in stato di bisogno, ed è realizzato con il contributo del Municipio IX Levante.

