Coronavirus, arrivate altre 53.820 dosi di vaccino Pfizer

Ventuno 'pizza box' sono stati distribuiti in Asl3. In totale ne sono arrivati 46

Mercoledì 7 aprile, alle 23, il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti sarà al centro vaccinale della Casa della Salute all'interno delle torri Msc (via Balleydier) per l'avvio delle vaccinazioni anche in orario notturno, fino alle 2 di notte.

«Le due parole d'ordine ora devono essere vaccinare e programmare - ha detto Toti -. Sappiamo che tutto e subito non sarà possibile, ma dobbiamo impegnarci per mettere in sicurezza le persone più fragili e programmare di qui alle prossime settimane le riaperture per tante categorie che hanno bisogno di conoscere quale sarà il loro destino. Ecco cosa chiederemo come Regioni nei prossimi giorni quando incontreremo il Premier Draghi: che l'Italia riparta di slancio verso il futuro».

Nel frattempo oggi, martedì 6 aprile, sono stati consegnati in Liguria 46 'pizza box' contenenti 53.820 dosi di vaccino Pfizer così distribuite:

Asl1, ospedale Sanremo: 6 "pizza-box" contenenti 7.020 dosi

Asl2, ospedale Savona: 8 "pizza-box" contenenti 9.360 dosi

Asl3, ospedale Villa Scassi: 12 "pizza-box" contenenti 14.040 dosi

Istituto G. Gaslini: 2 "pizza box" contenenti 2.340 dosi

Ospedale Policlinico San Martino: 3 "pizza box" contenenti 3.510 dosi

Ospedale Galliera: 2 "pizza box" contenente 2.340 dosi

Ospedale Evangelico Internazionale: 2 "pizza box" contenenti 2.340 dosi

Asl4, ospedale Sestri Levante: 5 "pizza-box" contenenti 5.850

Asl5, ospedale Sarzana: 6 "pizza-box" contenenti 7.020 dosi.

«Il sistema sta mettendo in campo tutte le azioni necessarie per garantire le somministrazioni - sottolinea Barbara Rebesco, direttore Politiche del farmaco di Alisa-. Grazie alla rilevazione giornaliera delle giacenze, in caso di necessità, siamo in grado di trasferire tempestivamente da un centro vaccinale all’altro eventuali dosi necessarie per garantire che le sedute di vaccinazione proseguano secondo la programmazione prevista».