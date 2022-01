Vaccino, booster per ragazzi tra 12 e 15 anni: prenotazioni al via da mercoledì

Dopo la conferenza stampa del presidente del consiglio Mario Draghi, ha preso la parola, da Genova, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti per fare il punto della situazione sulla pandemia.

In particolare, ha ricordato Toti, sul fronte dei vaccini, la dose booster per ragazzi tra 12 e 15 anni si potrà prenotare dalle ore 18 di mercoledì 12 gennaio dal portale web della Regione, Prenoto Vaccino. Dalle ore 8 del giorno successivo, giovedì 13 gennaio 2022, aperte le prenotazioni anche sui consueti canali: numero verde 800 938 818, farmacie che effettuano il servizio Cup, e sportelli Cup di Asl e ospedali. "Le prime vaccinazioni partiranno già giovedì 13, il giorno successivo" ha detto Toti.

L'assessore regionale all'Istruzione, Ilaria Cavo, ha poi illustrato le nuove regole per la scuola. In particolare, i tamponi rapidi saranno gratuiti per bambini di asili e ragazzi di elementari, medie e superiori. Gli studenti delle scuole liguri di ogni ordine e grado, infatti, hanno diritto ai tamponi antigenici gratuiti, eseguibili sia presso le Asl che in farmacia e nei centri autorizzati. Per usufruire della gratuità è necessario presentare un'idonea prescrizione medica rilasciata dal proprio medico di famiglia o pediatra di libera scelta (cosiddetta "ricetta rossa" o "ssr").