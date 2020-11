Beve una birra con due clienti dopo il lavoro, le chiudono il bar per 5 giorni

Bere una birra con due amici al termine di una giornata di lavoro non è mai stato un reato. Ma ora l'emergenza sanitaria ha imposto l'adozione di regole ben precise e quello che prima era un gesto ammesso, adesso non lo è più.

Nel corso della serata di lunedì 16 novembre 2020 i poliziotti delle volanti hanno sanzionato un bar in piazza Sturla con la chiusura di 5 giorni per non aver rispettato la normativa anti covid-19. Gli agenti hanno trovato la proprietaria e due clienti che consumavano birra seduti all'interno del locale oltre l'orario di chiusura previsto.

Nel corso della giornata altre quattro sanzioni sono state inferte a un 61enne genovese e a un 71enne calabrese, sprovvisti di mascherina nel ponente genovese, e a due 21enni bulgari, trovati a spasso in via degli Archi alle 22.