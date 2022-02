Viola l'isolamento, sessantenne denunciato a Chiavari

Ancora una denuncia per violazione della quarantena. È successo a Chiavari nel corso della giornata di lunedì 31 gennaio 2022. A finire nei guai è stato un sessantenne del posto.

I carabinieri, nel corso di specifici controlli, hanno denunciato l'uomo all'autorità giudiziaria per la violazione delle normative anti covid. Fermato per un controllo, dagli accertamenti è emerso che non rispettava il periodo di isolamento previsto per le persone positive al covid 19.

Settimana scorsa a Genova tre giovani sono stati fermati fra via XX Settembre e piazza De Ferrari, in pieno centro, nonostante fossero positivi, dunque anche per loro era scattata la denuncia.