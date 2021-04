Vaccini covid, a Chiavari nuovo hub gestito col Ministero della Difesa

Nuovo centro vaccinazioni anti coronavirus nel Tigullio, per la precisione a Chiavari, dove Regione, Asl 4 e Comune di Chiavari hanno “convertito” la Scuola di Telecomunicazioni di Caperana in un hub in collaborazione con il Ministero della Difesa.

Il sindaco di Chiavari, Marco Di Capua, ha fatto un sopralluogo nel nuovo hub proprio venerdì in vista dell’apertura, fissata per lunedì 19 aprile, è prevista l’inaugurazione del nuovo hub vaccinale realizzato da Ministero Difesa, Asl4 e Comune di Chiavari.

Il centro vaccinale sarà attivo tutti i giorni dalle 8 a mezzanotte con l’obiettivo di accelerare il pi possibile la campagna vaccinale.

«Questo grande punto vaccinale del Tigullio sarà il primo in Liguria nato dalla collaborazione di Regione, Asl 4 e Comune con le Forze Armate - ha detto il presidente della Regione, Giovanni Toti - un’altra dimostrazione del fatto che in Liguria sanità, soggetti pubblici e privati sono uniti in questo grande sforzo per sconfiggere il virus».