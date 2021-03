Chiavari, in una residenza per anziani è arrivata la stanza degli abbracci

Nella residenza per anziani Morando di Chiavari è arrivata la stanza degli abbracci ed è stata inaugurata nel giorno della festa del papà venerdì 19 marzo 2021.

Lo ha spiegato postando sui social alcune foto il sindaco Marco Di Capua, che ha commentato: «Gli ospiti hanno ritrovato il sorriso, e la socialità sospesa a causa della pandemia, grazie alla generosità del Rotary Club Genova Lanterna che si è speso per aiutare la casa di riposo nell'allestire la sala appositamente pensata per l'incontro con le famiglie. Iniziative come queste scaldano il cuore e infondono speranza per affrontare quest'ultima ondata! Il mio ringraziamento va al Rotary Club Genova Lanterna, al presidente Bruzzo, alla dottoressa Vagge e a tutto il personale del Morando».

La stanza degli abbracci consentirà ad amici e parenti di avvicinare in tutta sicurezza gli ospiti della struttura. Si tratta di un sistema di plexiglass con due braccia di gomma.