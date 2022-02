Scritte 'no-vax' su cinque scuolabus di Chiavari

Cinque pulmini utilizzati per il servizio scolastico di Chiavari sono stati trovati imbrattati da scritte rosse riconducibili al movimento 'no-vax'. "Il vaccino uccide e il governo nazista lo sa", "difendete i bimbi" e "se non sai dire no sei schiavo" sono alcune delle frasi che si leggono sulle fiancate dei mezzi vandalizzati all'interno del parcheggio attiguo al cimitero.

A denunciare l'episodio sui social la lista della maggioranza 'Avanti Chiavari - Di Capua' che ha scritto: "Un atto vandalico che condanniamo, un gesto incivile compiuto a danno della collettività. Questo non è il modo per manifestare il proprio pensiero o dissenso in maniera democratica. Procederemo con la denuncia, nel frattempo stiamo visionando le telecamere per individuare i colpevoli. Il servizio di trasporto scolastico non subirà rallentamenti, proseguirà senza interruzioni con i pulmini non vandalizzati".

Si moltiplicano quindi gli episodi in Liguria, nei giorni scorsi ignoti a Genova avevano imbrattato i piloni di ponte San Giorgio, dove sorge la Radura della Memoria dedicata alle vittime del crollo di ponte Morandi, con scritte molto simili sempre accompagnate da un cerchio con sopra una 'W', simbolo adottato dai 'no vax'.