Chiavari, aperto il nuovo hub da 1.600 vaccini al giorno

Lunedì 19 aprile 2021 ha aperto il nuovo hub del Tigullio, “Stelmilit Chiavari, per la vaccinazione di massa in Asl 4 presso la Scuola Telecomunicazioni Forze Armate (via Parma 34). Promosso e realizzato grazie ad un progetto di collaborazione tra ministero Difesa, Comando della Scuola Telecomunicazioni chiavarese, Regione Liguria, Asl4 e Comune al fine di dotare il territorio del Tigullio di un centro per la vaccinazione di massa anti covid-19.

Nell'hub è prevista una graduale attivazione fino a otto linee vaccinali, su due turni quotidiani, capaci di somministrare mediamente un centinaio di vaccini al giorno ciascuna. Potranno essere vaccinate fino a 1.600 persone al giorno, così da più che raddoppiare la velocità della campagna vaccinale nel territorio della Asl4. L'hub è aperto 7 giorni su 7, dalle ore 8 a mezzanotte.

Come prenotare