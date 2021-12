"Può indossare la mascherina?". No mask scappa e butta per terra un agente

Dopo un controllo green pass all'interno di un negozio, una pattuglia della polizia locale ha chiesto a un uomo che si trovava in via XX Settembre senza mascherina di indossarla.

Come prevede il dpcm, infatti, la mascherina è obbligatoria anche all'aperto nelle regioni che si trovano in zona gialla come la Liguria, ma l'uomo, italiano, per tutta risposta è scappato e nella corsa ha buttato per terra un agente.

Fermato poco distante è stato portato nel comando di piazza Ortiz per l'identificazione.