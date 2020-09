Coronavirus, punto presidio per tamponi in centro storico per fermare il contagio

Un punto di presidio in centro storico per effettuare i tamponi e uno screening a tappeto nella zona in cui, a Genova, il coronavirus circola con più violenza. Il progetto è al vaglio di Asl 3 e Regione Liguria, che ormai da oltre una settimana stanno monitorando quanto accade nella città vecchia comparando i numeri di nuovi contagi provenienti da lì a quelli globali e alle persone ricoverate.

Lunedì i nuovi contagiati diagnosticati erano 109 su poco meno di 2.000 tamponi (1.975), 64 dei quali nel territorio della Asl 3 genovese (38 contatti di caso confermato, 25 da attività di screening e un rientro dall’estero). Numeri in linea con i giorni scorsi, ha sottolineato il presidente della Regione Giovanni Toti da Roma, che richiedono però misure drastiche per arginare un contagio che si sta allargando a macchia d’olio tra la comunità formata da cittadini del Bangladesh.

«Stiamo facendo un elaborato progetto con Alisa per comprendere quali sono le aree e quali le comunità veicoli di contagio - ha spiegato Toti - la maggior parte sono cittadini italiani provenienti dal Sudest asiatico, in particolare una comunità del Bangladesh: i due terzi dei nuovi ricoverati arrivano da lì, e lo stesso vale per i contagi. Ho incontrato il direttore della Asl 3 Bottaro per capire se è possibile replicare ciò che abbiamo fatto sulla Spezia, e cioè un punto presidio anche in centro storico per tamponi e per uno screening molto veloce di tutta la popolazione residente nelle zone in cui l’infezione circola di più».

«Oggi abbiamo registrato un decesso - ha concluso Toti - e i ricoverati sono saliti di una decina di persone, ma dagli ospedali arriva l’univoca notizia che rispetto ai ricoveri della primavera scorsa le nostre degenze hanno una letalità e una durata molto molto inferiori, il che vuol dire che i posti letto possono ruotare e che non abbiamo bisogno di aumentare l’offerta ospedaliera».