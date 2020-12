Assembramento e nessuna mascherina: sei persone multate

In tarda serata sei persone sono state multate nel centro storico di Genova dai Carabinieri perché assembrate senza mascherina nei pressi di un negozio.

Le sei persone, di età compresa tra i 28 e i 42 anni, sono state controllate e identificate dai militari del Nucleo Radiomobile impegnati nel controllo del territorio.

Dovranno pagare multe per un totale di 2.400 euro per non aver osservato il distanziamento e non aver indossato i dispositivi di protezione individuale necessari per far fronte all'emergenza covid.