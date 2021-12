Cenone di Capodanno, il vademecum di Bassetti: "Niente baci e abbracci, evitare buffet"

Passare un Capodanno in sicurezza è possibile, anche nel giorno che segna il record di positivi al covid in Liguria.

La prima raccomandazione che arriva dal direttore della clinica Malattie Infettive del San Martino, Matteo Bassetti, è quella di non fare i tamponi per 'stare tranquilli': "Possono essere fuorvianti e dare delle false rassicurazioni", spiega a Genova Today il virologo. "In assenza di sintomi il tampone non bisogna farlo, da una parte perchè è un'istantanea (si fa al mattino o il giorno prima e nel frattempo la situzione può cambiare), dall'altra perchè creano dei falsi negativi".

Si rinuncia ai festeggiamenti allora? Niente affatto, con qualche accorgimento si può salutare il 2021 e accogliere il nuovo anno senza brutte sorprese. "Se cenone deve essere meglio farlo con persone vaccinate, con doppia dose entro i quattro mesi o con dose booster - continua Matteo Bassetti - io non andrei a fare il cenone con chi non è vaccinato, soprattutto per loro che rischiano di contagiarsi da immunizzati asintomatici. Ricordo che le persone che sto seguendo e ho seguito che fanno delle infezioni da vaccinati hanno delle forme veramente blande e quindi in qualche modo non mi preoccupo assolutamente, assomigliano a raffreddori, diversa la situazione per i non vaccinati".

Su location e disposizioni a tavola: "Evitare case piccole dove ci sono tante persone insieme ed anche feste in piedi perchè si sta più vicini, meglio stare seduti seduti a tavola se si può e, in questo momento di elevatissima circolazione del virus, non darsi baci sulla guancia o abbracci forti". Per il brindisi basta alzare i calici "e poi meglio fare un Capodanno con bicchieri di carta usa e getta, così da essere sicuri che sia personale. Al di là delle preucazione credo che debba essere un Capodanno fatto con prudenza ma anche per divertirsi, perchè già quello scorso è stato molto morigerato, oggi le persone possono stare insieme in sicurezza ma il modo migliore per farlo è vaccinarsi".