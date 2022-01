Covid: Cassano dimesso dal San Martino

È stato dimesso e proseguirà le cure a casa Antonio Cassano. L'ex calciatore della Sampdoria, come Genova Today aveva scritto nella giornata di mercoledì 5 gennaio, era stato ricoverato per complicanze covid lunedì 3 gennaio come paziente vaccinato con un principio di polmonite.

L'annuncio delle dimissioni è arrivato dalla direzione sanitaria dell'ospedale San Martino che "informa che Cassano è stato appena dimesso dal reparto di malattie infettive".

"Ancora positivo - spiega la direzione sanitaria - , pressoché asintomatico, Cassano proseguirà le cure presso la sua abitazione, seguito come prassi dopo le domiciliazioni assistite, dall’équipe del professor Matteo Bassetti".