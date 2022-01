Covid, picco di contagi nel carcere di Pontedecimo: un detenuto su tre è positivo

Picco di contagi nel carcere di Pontedecimo dove quasi un detenuto su tre è risultato positivo al covid. A denunciare la situazione è la Uilpa Polizia Penitenziaria che, per voce del segretario regionale Fabio Pagani ha parlato anche di forti tensioni nell'istituto penitenziario.

"Pontedecimo - spiega Pagani - è l'unico istituto penitenziario femminile della Liguria, all'interno ci sono 139 detenuti in totale, 60 sono le donne. Nella giornata di sabato 29 gennaio risultano essere 42 i positivi al covid, 11 invece i poliziotti contagiati"

"È evidente - aggiunge il segretario della Uilpa - che tale situazione di isolamento, chiusura e carenza di posti e spazio genera tensioni all’interno dell’istituto. Venerdì nel reparto maschile un detenuto di origini magrebine ha dato fuoco alla cella, provocando il ferimento per intossicazione di due poliziotti, che trasportati al nosocomio cittadino per le cure del caso hanno riportato prognosi di 7 e 8 giorni. Nel reparto femminile, per separare le detenute risultate positive e garantire ordine e sicurezza, le poliziotte hanno espletato doppi turni, con orario continuativo di 12/14 ore".

"Questa è la realtà delle carceri - conclude il sindacalista - e quella di Pontedecimo dimostra l'abbandono da parte di governo e istituzioni, con la polizia penitenziaria lasciata sola a fronteggiare la pandemia e soprattutto i focolai di tensioni. Da inizio anno sono otto i detenuti morti suicidi dall’inizio dell’anno in Italia (due in Liguria, a Marassi e Sanremo), 5.435 i positivi al covid fra reclusi (3.733) e operatori (1.702) al 27 gennaio scorso, poi evasioni, aggressioni, forti tensioni in diversi istituti, sequestri di telefoni cellulari e sostanze stupefacenti, una sparatoria a Frosinone, parti e omicidi in cella. Questo il sommario bollettino delle nostre prigioni. Non vorremmo che, come troppo spesso accade, anche sulle carceri la politica e i governi, compreso quello in carica, delegassero o, meglio, abdicassero in favore del giudice delle leggi".