Festa in casa con urla e schiamazzi: vicini chiamano i carabinieri e scattano le multe

La scorsa serata, a Carasco, i carabinieri di Chiavari sono intervenuti in una casa dove alcuni vicini avevano segnalato rumori e urla: le quattro persone sono denunciate e anche multate per aver violato il coprifuoco

I militari hanno trovato all'interno dell'abitazione il proprietario di 54 anni e altre tre persone di età compresa tra 29 e 49 anni.

Al termine di accertamenti sono stati tutti denunciati a piede libero per “molestia o disturbi alle persone” e multati per non aver rispettato il coprifuoco dopo le ore 22.