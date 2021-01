Abbandona contenitore con rifiuti covid, mille euro di multa

Da domenica 10 gennaio 2021 la polizia locale sta piantonando in via Canneto il Lungo, nel centro storico, un contenitore per la raccolta e il successivo smaltimento di rifiuti di persone in quarantena per covid. Si tratta di uno dei contenitori speciali, distribuiti alle persone, che, perché positive, sospette positive o contatto di positivo, devono farne uso obbligatorio.

Una ditta specializzata si occupa del ritiro che avviene a orario preciso. Il contenitore è stato, invece, abbandonato in orario non concordato e lasciato dove altre persone avrebbero potuto venire a contatto con materiale potenzialmente infetto.

Il responsabile del deposito sarà sanzionato per abbandono di rifiuti pericolosi (sanzione da mille euro).