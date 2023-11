Flop della campagna vaccinale anti covid, Bassetti: "Numeri imbarazzanti"

"I numeri delle vaccinazioni covid sono imbarazzanti. Over 70 e fragili non si stanno vaccinando. Poi non si dica che non lo avevamo detto". Così Matteo Bassetti, responsabile del dipartimento interaziendale regionale di malattie infettive e direttore della Clinica di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino.

Per trovare riscontro alle parole di Bassetti basta consultare il sito ministeriale con il report sui vaccini anti covid-19. La copertura tra gli over 60 si attesta sullo 0,03% della popolazione. Se il ciclo vaccinale primario è stato inoculato al 91,80% della popolazione over 12, la prima dose booster si ferma al di sotto dell'85% della popolazione e la seconda dose booster copre il 16,89% della popolazione.

Più si prosegue e più va peggio. La terza dose booster copre l'8,68% della popolazione. Il ciclo vaccinale primario per la fascia d'èta 5-11 anni invece si attesta sullo 38,60% della popolazione, mentre la prima dose booster copre solo lo 0,46% della popolazione 5-11. Numeri irrisori per quanto riguarda la fascia d'età 0-4 anni.

In totale in tutta Italia nella settimana dal 13 al 19 novembre sono state somministrate 745 dosi, 1.244 la settimana precedente. Intorno alle mille le dosi somministrate nelle due settimane precedenti.

La settimana scorsa, dopo aver vaccinato Gino Paoli, Bassetti aveva espresso l'auspicio "che possa essere di esempio per altri ultra ottantenni, che non si sono ancora vaccinati". Vedremo nelle prossime settimane se l'appello sarà stato raccolto.