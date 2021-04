Coronavirus, il calendario delle vaccinazioni fino a Pasquetta

Il dettaglio delle vaccinazioni previste in ogni presidio giorno per giorno

La campagna di vaccinazione anti covid non si ferma nei giorni delle festività pasquali in molti dei presidi liguri. «La campagna vaccinale non si fermerà durante le festività pasquali - ha detto il presidente della Regione, Giovanni Toti, durante il punto stampa venerdì sera -: le vaccinazioni proseguiranno su tutto il territorio ligure, i vari centri vaccinali si prenderanno un giorno di riposo a rotazione, tra sabato e lunedì. La settimana prossima aumenteremo ancora la nostra capacità vaccinale con l'apertura del primo hub fino alle 2 di notte, quello della torre Msc».

Di seguito il dettaglio delle vaccinazioni previste in ogni presidio giorno per giorno. Tra parentesi, dove disponibile, il numero delle dosi che verranno somministrate.

Asl1

Categorie di vaccinazione: over 80, ultrafragili, frontalieri

sabato 3 aprile

Bordighera (180), Taggia drive through (360), Imperia (180)

domenica 4 aprile

Camporosso (150 frontalieri)

lunedì 5 aprile

Taggia, Camporosso e Imperia

Asl2

sabato 3 aprile: Finale ligure presidio di Santa Caterina (312 over80 e ultravulnerabili, 70 ultravulnerabili)

lunedì 5 aprile: Palacrociere Savona (fino a 720) e Albenga (600). In entrambi i siti over 80, ultravulnerabili e 70-79. Vaccinazioni anche a Balestrino: seconde dosi a over80 più alcune vaccinazioni domiciliari. Totali 1.390 dosi circa.

Asl3

sabato 3 aprile:Hub Fiera del Mare, parte asl3 70-79anni, parte privati ultravulnerabili

Ospedale La Colletta, over80 e ultravulnerabili

Ospedale Gallino, over80 e ultravulnerabili

Ospedale Micone, ultravulnerabili in reparto cardiologia

Hub Msc 70-79anni, disabili e ultravulnerabili

lunedì 5 aprile: Ospedale Villa Scassi, ordini professionali seconde dosi e PA

Ospedale La Colletta over80 e ultravulnerabili)

Galliera: sabato 3 aprile mattina over80 con Pfizer; lunedì 5 aprile dalle 12 in poi (72).

Asl4

sabato 3 aprile

Vaccinazioni negli hub di Chiavari, Rapallo e Sestri Levante, nel presidio di Varese Ligure e al domicilio. Il direttore sanitario Marco Macchi visita i tre hub

domenica 4 aprile

Vaccinazioni negli hub di Chiavari e al domicilio con due squadre, una in città e una nell'entroterra. Il direttore sanitario Francesco Orlandini visita l'hub di Chiavari domenica mattina

lunedì 5 aprile

Vaccinazioni negli hub di Rapallo, Santa Margherita e Chiavari. Il direttore generale Paolo Petralia in visita a Chiavari.

Asl5

sabato 3 aprile

La Spezia ex FITRAM: over 80 (120), 70-79 (60)

Ceparana: over80 (120)

Levanto: 70-79 (60)

Sarzana: ultravulnerabili (60), categorie varie (138)

domenica 4 aprile

La Spezia ex FITRAM: over 80 (60), volontari più anziani (60)

Ceparana: over80 (120)

Sarzana: due linee di produzione dedicate a ultravulnerabili (120 + 120)

lunedì 5 aprile:

La Spezia ex FITRAM: over 80 (120), 70-79 (60)

Ceparana: over80 (120)

Sarzana: due linee di produzione dedicate a ultravulnerabili (120 + 120).