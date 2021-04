Calendario prenotazioni vaccini anti covid, la Regione: «È un fake»

In queste ore circola sui social media, in particolare su alcune pagine Facebook e chat Whatsapp, una grafica definita dalla Regione 'fake', relativa alla campagna vaccinale anti covid-19.

Il piano non è ancora definito ed è in via di approvazione, precisano dalla Regione. La grafica in questione costituiva una delle tante prove, temporanee e non definitive, che vengono realizzate e che, per questo, doveva rimanere ad uso interno degli uffici.

Tutte le comunicazioni ufficiali si trovano sul sito internet e sulle pagine social di Regione Liguria.