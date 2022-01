Ugl scrive ad Amt: "Come vengono sanificati i bus?"

La segreteria del sindacato Ugl Fna ha denunciato alcune presunte problematiche legate alla sanificazione degli autobus, lo ha fatto scrivendo una lettera all'Amt in cui ha chiesto di fare chiarezza sulle procedure.

"Sabato 8 gennaio - si legge - abbiamo effettuato un breve sopralluogo al capolinea di Piazza Verdi; abbiamo notato alcune situazioni che a nostro parere appaiono non consone ai protocolli di sanificazione, l’addetto oltre a ignorare alcune vetture in sosta pronte a riprendere servizio eseguiva una pulizia molto frettolosa e con un foglio di carta prelevata dal rotolo sottobraccio; in special modo incuriositi dalla celere modalità di sanificazione abbiamo seguito l’intervento sulla vettura 9332 in sosta al capolinea, notando con stupore che la sanificazione è stata effettuata in 40 secondi di orologio ed è stata eseguita con spruzzino di cui non conosciamo il contenuto, l’asciugatura del liquido è stata eseguita con due pezzi di carta presi dal rotolo in possesso dell’operatore; è risultato altresì curioso che l’operatore non era dotato di Dpi necessari per l’autoprotezione dal liquido erogato".

"Inoltre - aggiunge la segreteria dell'Ugl - i posti guida non sono stati minimamente considerati; non vorremmo arrivare al punto di dover documentare con video tale problematiche. Siamo pertanto a richiedere quale è la procedura appropriata per la sanificazione delle vetture, per levare ogni dubbio sulla effettiva bontà del sistema, a tutela del nostro personale e degli utenti. Siamo anche a segnalare che nell’impianto della ferrovia Genova Casella le sanificazioni non vengono eseguite da tempo; a seguito delle segnalazioni pervenuteci provvederemo a verificare personalmente tali preoccupanti segnalazioni".