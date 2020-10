Covid, Bucci sui trasporti: «Segnalateci i bus affollati»

Seguendo le norme nazionali, in Liguria la capienza massima dei bus sarà abbassata al di sotto dell'80%. Lo ha detto il presidente Toti durante la consueta conferenza stampa sull’epidemia da coronavirus.

A seguire il sindaco Bucci ha riportato i dati sull'affollamento: «Abbiamo rilevato una media del 30% di occupazione dei mezzi di trasporto pubblici, occupati per le punte più alte per il 65%: il dato positivo è che non viene mai raggiunto l'80%, per cui la situazione è sotto controllo».

Ma la percezione degli utenti non corrisponde del tutto alla realtà fornita dai numeri. Così il sindaco si è rivolto ai cittadini per chiedere di segnalare i casi di affollamento. Le foto possono essere inviate alla mail del sindaco o tramite l'app di Amiu, specificando data, ora e linea.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Le telecamere digitali sono su un terzo degli autobus, solo con le segnalazioni potremo capire se le cose funzionano o no».