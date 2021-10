Ugl: "Buona parte del servizio provinciale viene svolto con bus a noleggio"

Anche per la giornata odierna, mercoledì 20 ottobre 2021, Amt ha previsto servizio pressoché regolare a Genova e alcune criticità in area provinciale, dove si prevede la soppressione di diverse corse di servizio, indicativamente circa il 5% del totale corse.

"Abbiamo rilevato che una buona parte del servizio provinciale viene svolto con servizio a noleggio - fa sapere il sindacato Ugl Fna in una nota -; tale servizio viene svolto con autobus gran turismo omologati a Ncc (noleggio con conducente ndr.) la cui salita e discesa non è per nulla agevole, specialmente per le persone anziane; inoltre non essendo dotati di obliteratrice di fatto effettuano corse 'omaggio', non essendo i conducenti abilitati a effettuare controlli su biglietti e abbonamenti".

"Oltre ai mezzi del servizio scolastico - prosegue il sindacato -, originariamente riservati agli studenti ma oggi di colpo trasformati in promiscuo, numerose linee sono sostituite 'in toto' dai gran turismo. Nonostante la 'deroga' dell'editto governativo, deroga alla quale noi siamo contrari, appare curioso che un mezzo vietato dalla motorizzazione e non idoneo a tale servizio sia spensieratamente usato per scopi diversi; appare oltremodo curioso che i nostri colleghi autisti debbano sottostare a regole e controlli severi, anche sanitari, mentre loro godono di soluzioni meno impattanti".

"Tra aumenti di straordinario e costo del noleggio non era meno dispensioso e più utile dotarsi, come da nostra proposta, di dispositivo per effetturare 'in casa' i tamponi al costo unitario di 2,5 euro cadauno?", si domandano in Ugl.