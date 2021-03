Covid, vaccinato il sindaco Marco Bucci con AstraZeneca

Presso l’Ambulatorio Asl 3 di via XII ottobre il sindaco è stato sottoposto alla prima dose di vaccino in qualità di soggetto ultra fragile

Questa mattina, presso l’Ambulatorio Asl 3 di via XII ottobre, il sindaco di Genova Marco Bucci è stato sottoposto alla prima dose di vaccino AstraZeneca anti Covid 19 in qualità di soggetto ultra fragile. Da tempo infatti il sindaco, che ha 61 anni, è affetto da una forma di diabete con varie complicanze – retinite diabetica di grado moderato con edema maculare bilaterale clinicamente significativo – per le quali è soggetto a terapie farmacologiche.

«In base alle disposizioni del sistema sanitario nazionale - dichiara il sindaco Bucci - sono considerato soggetto ultra fragile e, nelle scorse settimane, il mio medico di famiglia mi ha proposto di sottopormi all’inoculazione fissandomi l’appuntamento».

«A tutti i cittadini genovesi dico di non spaventarsi e, quando sarà il proprio turno, di sottoporsi al vaccino che è l’unico, efficace ed affidabile rimedio per poter vincere la guerra contro il virus e uscire dalla pandemia riprendendoci in pieno la nostra vita e le nostre libertà».