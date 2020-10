Bucci: «Contatti con positivi al covid? Mi spiace per chi porta scalogna, ma sono negativo»

Il sindaco di Genova Marco Bucci ha confermato nel punto stampa relativo agli aggiornamenti sul coronavirus di venerdì 23 ottobre 2020 di aver effettuato gli esami ed essere risultato negativo al covid-19. Bucci ha replicato a un comunicato di Movimento 5 Stelle, Lista Crivello, PD e gruppo misto; le opposizioni avevano chiesto chiarimenti al primo cittadino in merito ad alcuni contatti con persone risultate positive.

Il gruppo genovese del M5s aveva scritto: «Siamo stati raggiunti dalla notizia secondo cui, da alcuni giorni ormai, persone vicine al Sindaco Bucci sarebbero risultate positive al Covid-19. Al Sindaco sono già state chieste delucidazioni in merito, ma non ha fornito risposte esaustive. Se questa notizia corrispondesse a verità, chiediamo secondo quale criterio il primo cittadino ha partecipato all’ultimo Consiglio comunale. Si è sottoposto anche lui al tampone risultando negativo? Chi è vicino a soggetti positivi ha l'obbligo dell'immediata quarantena. Siamo preoccupati: vorremmo sapere se martedì tutti i presenti al Consiglio comunale siano stati esposti al rischio di contagio e se anche altri cittadini a contatto con il Sindaco nell’ambito di incontri istituzionali debbano avere la medesima preoccupazione. Se invece, come ci auguriamo, la notizia è priva di fondamento, invitiamo Bucci a smentire le voci in circolazione nell’interesse di tutti».

Piccata la risposta di Bucci, in risposta a un giornalista di un quotidiano locale che aveva sollevato la questione: «Io, come tutte le persone rilevanti a livello di amministrazione sono sotto controllo, mi spiace per gli sciacalli e per chi porta scalogna ma sono risultato negativo». Non sono mancate le polemiche per il tono con il quale Bucci si è rivolto al giornalista, accusandolo anche di "portare scalogna".