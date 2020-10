Genoa: Brlek e Males negativi al covid, ma Maran perde due giocatori per il derby

Il Genoa ha comunicato che Petar Brlek e Darian Males sono risultati negativi al covid-19 e hanno quindi ripreso ad allenarsi con la squadra. Erano gli ultimi due dei diciassette casi di inizio ottobre che avevano anche portato al rinvio del match contro il Torino.

Se da una parte arrivano buone notizie, però, dall'altra arrivano anche quelle cattive in vista del derby contro la Sampdoria in programma domenica primo novembre 2020, si fermano infatti per infortunio Eldor Shomurodov e Davide Zappacosta.

L'esterno ha rimediato una lesione muscolare al retto femorale della coscia destra mentre l’attaccante uzbeko ha riportato un problema al flessore della coscia destra. Entra,bi dovrebbero quindi essere out per il match contro la Samp.