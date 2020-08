Coronavirus, il bollettino: 12 nuovi positivi, 3 le terapie intensive

Sono 12 i nuovi casi di covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore in Liguria, 5 dei quali nel territorio della provincia di Genova, mentre gli altri 7 sono stati individuati nel territorio della Asl 2.

I nuovi casi sono stati diagnosticati su 1.033 tamponi effettuati (per un totale da inizio emergenza di 211.264), e portano i casi totali di coronavirus accertati in Liguria a 10.458, 1.344 dei quali individuati tramite screening, il restante a causa dei sintomi lamentati.

Nel dettaglio, i nuovi positivi sono:

Asl 3: 5 casi (segnalazioni a dipartimento di prevenzione tra cui 1 turista)

Asl 3: 7 casi di cui 3 strutture sociosanitarie, 4 contatti di casi confermati (di cui 3 link grigliata del 1° agosto a Quiliano)

Coronavirus, la situazione negli ospedali

Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri, sono 22 le persone ricoverate per coronavirus in Liguria, 2 più di ieri, di cui 3 in terapia intensiva. Tra questi ultimi c’è anche un 35enne rientrato dalla Croazia, ricoverato all’ospedale San Martino.

A domicilio si stanno curando 263 persone, 10 in più rispetto a ieri, 8 quelle guarite, nessun decesso registrato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le sorveglianze attive, e cioè le persone in isolamento perché contatti di casi confermati o perché, dopo le ultime disposizioni, rientrate dall’estero, crescono di una ottantina di unità e salgono a sono 963, la maggior parte in Asl 2 e Asl 3 (rispettivamente 326 e 350).