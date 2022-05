Coronavirus, 834 nuovi positivi in Liguria, calano gli ospedalizzati

Sono 834 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria, su un totale di 1271 tamponi molecolari e 3956 antigenici. Di questi, 96 abitano in provincia di Imperia, 126 in quella di Savona, 459 in quella di Genova (373 in Asl 3 e 86 in Asl 4) e 147 in quella della Spezia. Sei persone non sono riconducibili alla residenza in Liguria.

Attualmente nella nostra regione ci sono 14431 persone con il covid: 2051 si trovano in provincia di Savona, 2267 in quella della Spezia, 1873 in quella di Imperia, 7442 in quella di Genova (299 persone sono residenti fuori regione, e 499 sono in fase di verifica).

Calano gli ospedalizzati di quattro unità: negli ospedali liguri sono ricoverate 271 persone di cui 13 in terapia intensiva.

In isolamento domiciliare ci sono 318 persone in meno rispetto a ieri, e il numero dei guariti aumenta di 1115 unità.

Non si segnalano decessi.

La situazione nazionale vede oggi 30.804 nuovi casi di coronavirus in Italia, dato più basso rispetto a sabato, quando i contagi registrati erano più di 40mila. Decresce anche il numero di morti e continua la discesa dei ricoveri ordinari.