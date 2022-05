Covid, 1455 nuovi positivi in Liguria: scende il numero degli ospedalizzati

Sono 1455 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria martedì 10 maggio 2022 su 2135 tamponi molecolari e 7936 antigenici, secondo il bollettino pubblicato dalla Regione. Di questi 1455 nuovi positivi, 194 sono della provincia di Imperia, 169 di quella di Savona, 830 di quella di Genova (714 in Asl 3 e 116 in Asl 4) e 260 in provincia della Spezia. Tre persone non sono riconducibili alla residenza in Liguria.

In questo momento, in Liguria ci sono 13831 casi: 1957 in provincia di Savona, 2185 in provincia della Spezia, 1772 in quella di Imperia, 7203 in quella di Genova (in più 277 persone sono residenti fuori regione, e 437 in fase di verifica).

Scende il numero di ospedalizzati di sei unità rispetto alle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati sono 270 di cui 14 in terapia intensiva.

Scende di 692 unità il numero di persone in isolamento domicilare, mentre il totale guariti aumenta di 1940 persone. Sono stati registrati cinque decessi avvenuti nelle giornate del 7 e 8 maggio, tutti di persone tra i 76 e i 87 anni.

In Italia si registrano 56.015 nuovi casi, con 158 morti.