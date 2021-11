Covid-19, il bollettino: 360 nuovi positivi in Liguria su quasi 16mila tamponi

Sono 360 i nuovi positivi al covid-19 in Liguria nelle ultime 24 ore, su un totale di 11.301 test rapidi e 4.449 tamponi molecolari: questi i dati contenuti nel bollettino di Alisa di sabato 27 novembre 2021. Di queste 360 persone, 95 risiedono in provincia di Imperia, 66 in provincia di Savona, 146 in quella di Genova (84 in Asl 3 e 62 in Asl 4) e 52 in quella della Spezia.

In totale, in questo momento, ci sono 5492 persone positive in Liguria: 805 in provincia di Savona, 846 in provincia della Spezia, 817 in provincia di Imperia e 2.777 in provincia di Genova.

Scende il numero degli ospedalizzati di cinque unità: in questo momento ci sono 156 ricoverati, di cui 20 in terapia intensiva.

I guariti sono 197 in più nelle ultime 24 ore, e in questo lasso di tempo non sono stati registrati decessi.

Per quanto riguarda i vaccini, 2.547.002 sono stati consegnati di cui 2.442.777 somministrati da inizio emergenza. In totale, dunque, il 96% dei vaccini consegnati è stato somministrato.