Covid: 656 nuovi positivi, 15 ospedalizzati in meno

Sono 656 i nuovi positivi al covid-19 in Liguria: questi i dati del bollettino del 25 agosto, a fronte di 971 test molecolari e 3845 tamponi rapidi.

I nuovi positivi sono 94 residenti in territorio di competenza di Asl 1, 144 in Asl 2, 238 in Asl 3, 76 in Asl 4, 91 in Asl 5, 13 non riconducibili alla domiciliazione in Liguria.

Attualmente i positivi nella nostra regione sono in totale 11.138: la maggior parte in provincia di Genova (5333), poi Savona (1695), La Spezia (1491) e Imperia (1415). 337 positivi sono residenti fuori regione e 867 sono in fase di verifica.

Per quanto riguarda gli ospedalizzati, ci sono 15 persone in meno ricoverate: in questo momento ci sono 284 persone in ospedale di cui 7 in terapia intensiva.

Ci sono 631 persone in isolamento domiciliare in meno rispetto a mercoledì e 743 sono i nuovi guariti. Tre i decessi, avvenuti tra il 20 e il 23 agosto: si tratta di due donne e un uomo di 92, 95 e 89 anni.

Il bollettino nazionale: