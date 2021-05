Covid, 82 nuovi positivi in Liguria, 13 ospedalizzati in meno

Ci sono 82 nuovi positivi al coronavirus in Liguria sabato 29 maggio 2021, su un totale di 4260 tamponi molecolari e 2271 test rapidi.

Di questi nuovi positivi, 4 fanno riferimento ad Asl 1, 14 ad Asl 2, 52 ad Asl 3, 2 ad Asl 4, 5 ad Asl 5. In più, 5 persone non sono riconducibili alla residenza in Liguria.

Alisa precisa che il numero dei positivi - più alto rispetto ai giorni precedenti - deriva dalla trasmissione di 44 tamponi effettuati nel mese di marzo di un laboratorio privato. Questa è la ragione anche del lieve incremento dell’incidenza in provincia di Genova. Dal momento che questi 44 tamponi sono temporalmente riferiti ai mesi scorsi, non influiranno sulla valutazione ministeriale della Liguria nel prossimo report.

Cala il numero degli ospedalizzati: sabato sono 13 in meno rispetto a venerdì. Rimangono comunque 150 persone ricoverate in tutta la Liguria di cui 33 in terapia intensiva.

In isolamento domiciliare ci sono 1064 cittadini, 42 in meno rispetto a venerdì. Nelle ultime 24 ore sono guarite 155 persone e si conta un decesso, quello di un uomo di 89 anni, mancato venerdì al Villa Scassi.

I soggetti in sorveglianza attiva in tutta la Liguria sono 1516.

I dati dei vaccini

I dati pervenuti alle ore 16 di sabato 29 maggio sono di 974.550 dosi consegnate dall'inizio dell'emergenza, e 937.700 somministrate. Il 96% dei vaccini consegnati sono stati somministrati.