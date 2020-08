Coronavirus, il bollettino: 34 nuovi positivi in Liguria

Sono 34 i nuovi casi di covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore in Liguria, 13 di più rispetto a ieri.

I positivi sono stati diagnosticati su 1848 tamponi effettuati (per un totale da inizio emergenza di 221.618), che portano i casi totali di coronavirus accertati in Liguria a 10.617, di cui 1.365 dei quali individuati tramite screening, il restante a causa dei sintomi lamentati.

Il dettaglio dei nuovi positivi:

Asl 2, 11 casi di cui:

9 struttura sociosanitaria (contatto caso confermato link grigliata del 1 agosto a Quiliano)

1 attività di screening

1 segnalazione dipartimento di prevenzione

Asl 3, 16 casi di cui:

5 contatto di caso confermato

11 segnalazione dipartimento di prevenzione

Asl 5, 7 casi di cui:

1 contatto di caso confermato

6 segnalazione dipartimento di prevenzione

Coronavirus, la situazione negli ospedali

I ricoverati in tutti gli ospedali liguri sono 19 (1 in meno rispetto al giorno precedente) di cui uno in terapia intensiva.

In isolamento domiciliare si trovano 356 persone, 11 in più di ieri. 11 quelle guarite. Nessun decesso registrato.

Le sorveglianze attive, e cioè le persone in isolamento perché contatti di casi confermati o perché, dopo le ultime disposizioni, rientrate dall’estero, aumentano e arrivano a 1.351 (ieri erano 1.250).