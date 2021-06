Covid, in Liguria 45 nuovi positivi a fronte di più di 5mila tamponi. Il punto sui vaccini

Sono 45 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 3136 tamponi molecolari e 2182 antigenici rapidi.

In totale, 2 nuovi positivi risiedono in provincia di Imperia, 11 in quella di Savona, 25 in quella di Genova (19 sono in Asl 3 e 6 in Asl 4) e 7 in provincia della Spezia.

Gli ospedalizzati calano di 8 unità: in questo momento sono ricoverate per covid 136 persone, di cui 29 in terapia intensiva.

Il numero dei guariti sale di 80 persone, ed è registrato il decesso di un uomo di 74 anni nella giornata di martedì 1 giugno presso l'ospedale di Sarzana.

In Liguria in questo momento sono 1274 i soggetti in sorveglianza attiva: 259 in Asl 1, 180 in Asl 2, 556 in Asl 3, 37 in Asl 4 e 242 in Asl 5.

Sul fronte dei vaccini, dall'inizio dell'emergenza fino alle ore 16 del 2 giugno sono state consegnate 1.076.750 dosi, di cui 978.200 somministrate. In totale, il 91% dei vaccini consegnati sono stati somministrati.