Coronavirus, in Liguria 410 nuovi positivi, aumentano gli ospedalizzati e le vittime. Il dettaglio sui vaccini

Sono 410 i positivi al covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 4.597 tamponi molecolari e 2.924 tamponi antigenici rapidi processati.

Il dettaglio dei nuovi positivi, riferito alla residenza della persona testata, è di 86 nuovi positivi in Asl 1, 113 in Asl 2, 171 a Genova (163 in Asl 3 e 8 in Asl 4) e 34 in Asl 5. Sei nuovi positivi non sono riconducibili alla residenza in Liguria.

Aumentano gli ospedalizzati: 731 in totale (12 in più rispetto a venerdì), di cui 76 in terapia intensiva.

In isolamento domiciliare ci sono 175 persone in più per un totale di 7071 liguri. I guariti - cioè i pazienti che risultano negativi al test molecolare, o per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - sono 402 in più.

Aumenta il numero delle vittime con 21 schede decessi in più, registrate ora e risalenti a un periodo compreso tra il 17 marzo e il 9 aprile. Si tratta di 21 persone dai 63 ai 94 anni.

In Liguria si registrano 6940 soggetti attualmente in sorveglianza attiva: 1862 in Asl 1, 1415 in Asl 2, 2698 in Asl 3, 310 in Asl 4 e 655 in Asl 5.

I vaccini

Per quanto riguarda le vaccinazioni, alle ore 16 di sabato 10 aprile sono state consegnate 483.380 dosi, di cui 387.924 somministrate (cioè l'80%).