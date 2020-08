Coronavirus, 30 positivi nelle ultime 24 ore: tra loro anche due bambini

Sono 30 i nuovi casi di covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore in Liguria, emersi da 1938 tamponi (215.615 da inizio emergenza) che portano a 10.531 l'ammontare di persone che hanno contratto il coronavirus da febbraio a oggi.

Oltre il 30% dei casi deriva ancora dalla grigliata del primo agosto a Quiliano, i nuovi positivi sono concentrati all'interno di strutture sanitarie del savonese.

Gli altri sono, per lo più, contatti di casi confermati (11), segnalazioni del dipartimento di prevenzione e un rientro da viaggio all'estero.

Ecco il dettaglio dei nuovi positivi in Liguria:

ASL2 (Savona) – 13 casi di cui:

• 1 rientro viaggio estero

• 11 strutture socio sanitarie (di cui 10 link grigliata del 1° agosto a Quiliano)

• 1 segnalazione dipartimento di prevenzione



ASL3 (Genova) – 11 casi di cui:

• 1 rientro viaggio estero

• 3 attività di screening

• 1 segnalazione dipartimento di prevenzione

• 6 contatti di casi confermati

ASL5 (La Spezia) casi di cui:

• 5 contatti di casi confermati

• 1 segnalazione dipartimento di prevenzione

Gli ospedalizzati sono 24 (ieri erano 26) di cui due bambini al Gaslini, con le rispettive madri, tenuti in osservazione in via prudenziale e le cui condizioni non desterebbero preoccupazione ai medici.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un paziente resta in terapia intensiva al San Martino, due sono stati dimessi nelle ultime 24 ore, arco di tempo in cui non si registra alcun decesso. In isolamento domiciliare si trovano 23 persone (ieri erano 26), i guariti con due test negativi sono 7 (ieri erano 10) per un totale complessivo, da inizio epidemia, di 7647.