Coronavirus, il bollettino di lunedì: stabili i ricoveri, altri 23 morti

Scendono drasticamente i nuovi casi positivi di coronavirus in Liguria, complice la giornata festiva di domenica in cui vengono elaborati meno tamponi. Lunedì erano 128, contro i circa 300 registrati tra sabato e domenica.

Coronavirus, nuovi casi Liguria

I nuovi casi sono stati diagnosticati su 1.424 tamponi molecolari, cui si aggiungono i 2.492 rapidi che sono recentemente stati inseriti nella lista degli strumenti diagnostici riconosciuti dal Ministero della Salute.

I casi positivi totali a lunedì 7 dicembre in Liguria erano dunque 10.030, per un totale di ben 405 in meno, grazie anche al numero in crescita dei guariti, che lunedì erano 510.

Coronavirus, ricoverati e quarantene in Liguria

Scendono altrettanto drasticamente anche le persone positive che si stanno curando a casa, 405 in meno per un totale di 9.4051, mentre i ricoverati in ospedale restano praticamente stabili: 959 in tutta la Liguria, uno in meno rispetto a domenica, sempre con 92 persone in terapia intensiva.

La maggior parte resta all’ospedale San Martino, hub regionale per la gestione dell’emergenza coronavirus, il restante è suddiviso tra Galliera e Villa Scassi per quanto riguarda Genova. Poco più di 100 i ricoveri in Asl 1, all’ospedale di Sestri Levante e all’ospedale di Sarzana.

In sorveglianza attiva, contatti di casi positivi, ci sono 8.840 persone: 3.721 sono in Asl 3, 2.560 in Asl 1, sotto i 1000 invece quelli nelle altre tre Asl liguri.

Coronavirus, i morti in Liguria

Continua invece la tragica conta dei morti, sempre a due cifre: 23 le vittime, registrate tra il 4 e il 6 dicembre. La persona più giovane aveva 65 anni, la più anziana 93.