Coronavirus, il bollettino: 307 nuovi casi, nella provincia di Genova sono più di 3.100

A poco più di 24 ore dall’entrata in vigore della zona arancione, salgono ancora i casi positivi al coronavirus in Liguria.

Il bollettino di sabato di Alisa e Regione Liguria indicava 307 nuovi positivi diagnosticati nelle ultime 24 ore con 4.113 tamponi molecolari e 2.651 tamponi rapidi antigenici.

I casi per provincia salgono dunque a 3.102 per quella di Genova, 989 per quella di Imperia, 1.059 per quella di Savona e in coda quella di La Spezia, con 884. I positivi fuori regione o all’estero sono 125, i tamponi in fase di verifica 210: in totale in Liguria ci sono 6.369 persone positive al coronavirus.

Sul fronte ricoveri invece i numeri restano sostanzialmente stabili: 576 le persone ricoverate in ospedale, 64 in terapia intensiva, ad aumentare sono solo gli ospedali della Asl 2 (4 persone in più) e della Asl 5 (4 persone in più).

Salgono i pazienti che si stanno curando in casa, 38 in più rispetto a venerdì (5.653 in totale), i nuovi guariti sono 302. Anche i decessi si contano ancora: 8 nelle ultime 48 ore e uno risalente allo scorso 6 marzo, la vittima più anziana ha 90 anni, la più giovane 77.

I soggetti in sorveglianza attiva, monitorati perché contatti di caso positivo, sono 6.458.

Ecco il dettaglio dei nuovi positivi:

Asl 1: 48

Asl 2: 52

Asl 3: 138

Asl 4: 20

Asl 5: 47

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2

Vaccini in Liguria, i numeri

Al 13 marzo sono 226.180 i vaccini consegnati e 177.182 quelli somministrasti, pari al 78% del totale.