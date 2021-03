Covid, 380 nuovi positivi in Liguria: calano ospedalizzati e terapie intensive

Sono 380 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria, a fronte di 3.401 tamponi molecolari e 1.772 test rapidi: sono questi i dati del bollettino di domenica 21 marzo 2021 emesso da Alisa.

I nuovi casi, per provincia di residenza, sono esattamente 77 in Asl 1 (Imperia), 84 in Asl 2 (Savona), 167 in Asl 3 e 34 in Asl 4 per quanto riguarda il genovese (201 in totale), e infine 16 in Asl 5 (La Spezia). Due casi non sono riconducibili alla residenza in Liguria.

Calano gli ospedalizzati, sono infatti 645 le persone attualmente ricoverate (5 in meno rispetto a ieri), di cui 59 in terapia intensiva (6 in meno di sabato).

Per quello che riguarda gli ospedali genovesi 151 si trovano al San Martino (15 in terapia intensiva), 56 al Galliera (3 in terapia intensiva) 75 a Villa Scassi (6 in terapia intensiva) e 4 al Gaslini.

In isolamanto domiciliare in Liguria 5.306 persone, sono salite di 40 unità nelle ultime 24 ore, mentre 5.831 sono quelle in sorveglianza attiva.

Per quello che riguarda i vaccini la percentuale dei somministrati rispetto a quelli consegnati è del 71%: ovvero 212.577 su 300.920.

Cinque, infine, le persone decedute tra il 19 e il 20 marzo 2021 di età compresa tra gli 84 e i 91 anni.