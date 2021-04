Coronavirus, il bollettino; 472 nuovi positivi, oltre 7.600 persone in sorveglianza attiva

La situazione della pandemia in Liguria: ospedali stabili, anche se in leggera crescita, mentre la curva continua a salire

Dopo il balzo in avanti di giovedì , torna a salire (anche se non così ripidamente) la curva del contagio da coronavirus in Liguria. I nuovi positivi registrati venerdì sono 472, diagnosticati su 4.076 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.742 tamponi antigenici rapidi.

Al 2 aprile sono dunque 7.927 i positivi sul territorio ligure, 3.701 nell’area genovese e 1.713 in quella imperiese. Segue Imperia, con 1.206 positivi, mentre nello spezzino sono 938. In fase di verifica 243 tamponi, i residenti fuori regione positivi sono 126.

La situazione negli ospedali resta praticamente invariata, anche se non accennano a diminuire i ricoverati: i liguri ricoverati sono 722, 72 quelli in terapia intensiva, tre in più rispetto a giovedì. I decessi sono 8, di cui 4 registrati nelle ultime 48 ore e altri 4 all’ultimo giorno di marzo. La vittima più giovane ha 71 anni, la più anziana 94: i morti in Liguria per coronavirus sono a oggi 3.897.

In isolamento domiciliare, sotto terapia a casa, ci sono 112 persone, 260 sono guarite (78.682 i guariti totali da inizio emergenza). In sorveglianza attiva perché contatti di casi positivi o sospetti casi positivi ci sono 7.606 persone.

Sul fronte vaccini, in Liguria sono arrivate 375.880 dosi e 314.916 sono state somministrate, una percentuale pari all’84%.