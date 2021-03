Coronavirus, il bollettino: superato il milione di tamponi, i positivi in Liguria sono 6.334

Resta fondamentale stabile e senza picchi la crescita dei casi di coronavirus in Liguria.

Giovedì erano 324 i nuovi positivi, diagnosticati nelle 24 ore precedenti con 3.850 tamponi molecolari cui si aggiungono altri 3.190 tamponi antigenici rapidi.

Proprio oggi è stato superato il milione di test molecolari effettuati, che da inizio pandemia hanno individuato in Liguria 83.874 casi di coronavirus. Al 18 marzo, i positivi erano 6.334 di cui 631 ricoverati in ospedale, 64 in terapia intensiva, numeri che anche in questo caso restano sostanzialmente gli stessi, con lievi oscillazioni, ormai da settimane.

Dal punto di vista delle province, il maggior numero dei casi positivi (3.136) si trova in quella di Genova, seguita da Savona (1.114) e Imperia (894). In coda La Spezia, con 839 casi, mentre i residenti all’estero o fuori regione sono 127. In fase di verifica ci sono 224 tamponi.

Nella giornata nazionale in ricordo delle vittime del covid, i decessi sono 11, per un totale di 3.780 da inizio emergenza. Scendono i pazienti in isolamento domiciliare - 149 in meno - salgono ancora i guariti, altri 236 per un totale di 73.760.

In sorveglianza attiva perché contatti di casi positivi ci sono 5.658 persone.

Il dettaglio dei nuovi positivi:

Asl 1 : 65

Asl 2: 78

Asl 3: 148

Asl 4: 11

Asl 5: 31

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2

Vaccini, la situazione in Liguria

Al 18 marzo i vaccini consegnati erano 276.350, quelli somministrati erano 202.831 pari al 73% del totale.