Coronavirus, il bollettino della Liguria: 117 nuovi casi, quasi 20.000 vaccini in 24 ore

Altri 117 positivi al coronavirus in Liguria venerdì, diagnosticati nelle precedenti 24 ore con 2.873 tamponi molecolari e 2.747 test rapidi: 17 in meno rispetto al numero di nuovi casi di giovedì, ma una cifra che conferma la risalita della curva del contagio pur con un impatto lieve sugli ospedali e i ricoveri.

Venerdì 23 luglio negli ospedali liguri sono infatti ricoverate 24 persone, 4 in più rispetto a giovedì ma comunque ancora ampiamente sotto la soglia di guardia. In terapia intensiva c’è invece una persona in meno (5 totali) una buona notizia che si aggiunge a quella di zero decessi.

I positivi totali in Liguria al 23 luglio sono dunque 1.894, di cui 1.033 a Genova città e provincia. In isolamento domiciliare ci sono 690 persone, con un balzo in avanti di 170, mentre i guariti sono 27. In sorveglianza attiva si trovano attualmente 752 persone.

Sul fronte vaccini, complice anche la nuova open night, in Liguria sono state somministrate 1.601.404 dosi su 1.789.062 consegnate, pari al 90% del consegnato. Nelle ultime 24 ore sono state inoculate 16.539 dosi tra Pfizer e Moderna, 2.936 tra Astrazeneca e Johnson & Johnson, pari a 19.475 dosi.