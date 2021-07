Coronavirus, il contagio sale ancora: 72 nuovi positivi in Liguria

Si conferma anche in Liguria il trend di crescita dei contagi da coronavirus dopo un mese di giugno in cui i numeri sono rimasti bassissimi.

Domenica sono infatti 72, una ventina in più rispetto a sabato, i nuovi casi di covid-19 diagnosticati, individuati con 2.175 tamponi molecolari e 2.093 tamponi rapidi. I positivi aumentano soprattutto nel territorio di Genova, seguita da Spezia, Imperia e Savona.

Dei 1.533 casi totali in Liguria, 870 sono infatti a Genova e provincia. E con l’aumento dei casi aumentano inevitabilmente anche i ricoveri, seppur di pochissimo: 17 le persone in ospedale (una in più rispetto a sabato), 5 in terapia intensiva ricoverate al San Martino, dove ci sono altre 5 persone in Malattie Infettive. Al Galliera sono ricoverate 4 persone, tre nella Asl 1 e 3 nella Asl 2, due nella Asl 5.

In isolamento domiciliare ci sono 321 persone, 44 in più rispetto a sabato, mentre i nuovi guariti sono 15. La nota positiva riguarda i decessi: nessuno è stato registrato nelle ultime 24 ore. In sorveglianza attiva ci sono invece 202 persone, la maggior parte tra Asl 3 e Asl 5.

l dettaglio dei 72 nuovi positivi (riferito alla residenza della persona testata):

Imperia: (Asl 1): 8

Savona: (Asl 2): 8

Genova (Asl 3): 36

Tigullio (Asl 4): 5

La Spezia (Asl 5): 13

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2

Vaccini, il punto in Liguria

La Regione va avanti anche con la campagna vaccinale, che nel fine settimana non si ferma anche se procede in modo rallentato. Dei 1.725.593 vaccini consegnati in Liguria ne sono stati somministrati 1.521.848 pari all’88%.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 1.902 dosi di Pfizer e Moderna e 549 di AstraZeneca e Johnson & Johnson.