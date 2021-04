Coronavirus, il bollettino: 321 nuovi casi, meno ricoveri ma le terapie intensive restano alte

In totale ci sono 78 pazienti in terapia intensiva, scendono i ricoveri in media intensità. Le nuove vittime sono 14

Sembra assestarsi la curva dell’epidemia di coronavirus in Liguria dopo i picchi delle scorse settimane. Sabato erano 321 i nuovi positivi registrati sul territorio regionale, diagnosticati con 4.576 tamponi molecolari e 2.645 tamponi antigenici rapidi.

Al 17 aprile i casi totali di positività al covid in Liguria erano dunque 7.043, la gran parte ancora del territorio di Genova e provincia (quello più ampio), con 3.299 positivi. A Savona 1.503, a Imperia 1.134, 95 nella provincia di Spezie. In fase di verifica 193 tamponi, i liguri all’estero o fuori regione positivi sono 193.

Scendono decisamente anche i ricoverati in ospedale dopo settimane più difficili: 657 i ricoveri totali in Liguria, 21 in meno rispetto a venerdì, ma le terapie intensive restano alte, 78, trattandosi - come spiegato anche dagli esperti - di un “rimbalzo” dei casi più gravi delle ultime settimane.

Scendono anche i positivi in isolamento domiciliare e terapia in casa - 6.313 in totale in Liguria - salgono i guariti, 373 in più nelle ultime 24 ore e 84.820 totali da inizio emergenza. Purtroppo si registrano ancora vittime, 14, la più anziana di 94 anni, la più giovane di 69.

In sorveglianza attiva, in quarantena perché contatti di caso positivo o casi sospetti, ci sono 6.326 persone.

Il dettaglio dei nuovi postivi

Asl 1: 49

Asl 2: 69

Asl 3: 148

Asl 4: 17

Asl 5: 38

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0

Vaccini in Liguria a sabato 17 aprile

Alle 16 di sabato 17 aprile in Liguria erano stati somministrati 462.472 vaccini sui 527.160 consegnati. I vaccini a mRNA (Pfizer e Moderna) somministrati erano 385.716 (7.222 nelle ultime 24 ore), i vaccini AstraZeneca invece 76.756, di cui 3.349 nelle ultime ore.